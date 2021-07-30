Баранец ответил на обвинения британских ВВС в «российской космической угрозе»

Заявление главы штаба ВВС Великобритании Майкла Уигстона о том, что деятельность России и Китая в космосе представляет опасность для страны, является «лицемерным трепом», уверен военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Полковник напомнил, что Великобритания и США давно занимаются разработками космического вооружения. В 2019 году Штаты анонсировали нейтронную пушку: хоть амбициозное заявление едва ли отражает реальные результаты, а скорее показывает желание подрядчиков получить от американского правительства как можно больше денег на исследования, претензия на господство в космосе все равно серьезная.

«Россия не хочет оказаться в обозе космического прогресса. <…> Как только Россия или Китай проводят испытания, сразу раздается вой из Лондона и Вашингтона. Все это не более, чем лицемерная пропаганда. Это те самые двойные стандарты, которые характерны для американской политики и Великобритании», — заявил военный обозреватель в эфире Общественной службы новостей.

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Ранее журналисты китайского таблоида Global Times призвали Россию и Китай к совместному противодействию США в космосе, чтобы не дать стране оккупировать внеземное пространство. По данным газеты, Вашингтон вместе с Лондоном разрабатывают новый радарный комплекс для глубокого космоса: это может еще больше изменить направление военного соперничества.