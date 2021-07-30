Молодой абориген Патрик Фишер трагически погиб во время задержания сотрудниками полиции. Инцидент произошел в пригороде австралийского Ватерлоо.

Стражи порядка нагрянули в квартиру 31-летнего аборигена с ордером на арест. Мужчина попытался сбежать через балкон, но сорвался с 13-го этажа и разбился насмерть, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам родных погибшего, полицейские знали, что Фишер склонен к побегу. Они могли выбрать иной способ ареста вместо того, чтобы блокировать человека в помещении на высоком этаже.

"Мы хотим надлежащего расследования того, что произошло. Мы хотим правды. Коронеру нужно заглянуть глубже, потому что Патрик был человеком, отцом, а не статистикой", — заявила супруга Фишера.

Безутешная семья не перестает надеяться, что правоохранители понесут наказание, однако расследование было начато лишь спустя два года.

"Печальная реальность такова, что на нас, коренных жителей, не обращают внимания. Полиция всегда рядом, когда они берут кого-то под стражу. Но когда мы становимся жертвами жестокого обращения — их нигде не видно", — сказал друг погибшего.

На инцидент обратили внимание правозащитники российского Фонда борьба с репрессиями (ФБР), созданного при участии известного бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом они написали в официальном Telegram-канале.

Смерть Патрика Фишера является очередным случаем полицейского и тюремного насилия по отношению к коренному населению Австралии. Инициативная группа Фонда обратилась к высшему руководству Австралии с просьбой разобраться в ситуации.