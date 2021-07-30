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Взявшей два золота на ОИ-2020 Виталине Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

/ Обновлено: 30 июля 2021 19:11 71
Взявшей два золота на ОИ-2020 Виталине Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил российской спортсменке Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта. Ранее она завоевала две золотые медали по стрельбе на Олимпиаде в Токио.

Первое офицерское воинское звание российской спортсменке присвоили приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Помимо того, что Бацарашкина отметилась тем, что принесла в копилку России сразу две престижные награды, многим она запомнилась, завоевав для национальной команды первое золото в рамках Играх в Токио.