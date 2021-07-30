Американцы испытали ужас и разочарование после сравнения рекламы ВС России и США

Жители США глубоко разочаровались в собственной армии после того, как сравнили рекламные ролики американских и российских ВС.

Речь идет о двух видео российского и американского производства. Первый ролик был выпущен еще в 2014 году, а второй был опубликован в Сети относительно недавно. Отмечается, что американские блогеры и рядовые пользователи сгорели со стыда, когда сравнили два видео. Примечательно, что российский промо-материал в поддержку ВС пришелся им по душе, передает "ПолитРоссия".

Что же касается ролика в поддержку армии США, то он вызвал у американцев лишь негодование. В нем создатели рассказали историю капрала Эммы Мэлоунлорд, которая была воспитана лесбийской парой. По мнению некоторых комментаторов, такой сюжет вызывает лишь ужас и разочарование в собственных ВС.

"Я ветеран армии, прослуживший более 30 лет. От этой рекламы меня передернуло. Я не могу поверить, что наши традиции, чтимые временем, теперь находятся под угрозой уничтожения", – написал один из американцев.

При этом бывший полицейский Брэндон Татум заявил, что российский ролик, в отличии от американского, действительно мотивирует вступать в ряды российских войск.

"Это военная реклама, из-за которой ты и идешь в армию. Ты хочешь сражаться, ты хочешь защищать эту страну. Я хочу воевать за РФ", – отметил он.

Комментаторы высказывали мнение, что американская реклама создавалась людьми, которые очень далеки от армии и военного дела. Именно поэтому она получилась чересчур комичной, а у некоторых пользователей Сети и вовсе вызывала отвращение.