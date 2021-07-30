Суд арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko Доронина на два месяца

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Мужчина проведет за решеткой два месяца.

Злоумышленник пробудет в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан до 28 сентября 2021 года. Ранее следователи ходатайствовали об аресте Доронина, поскольку у него имелось двойное гражданство, а также не все фигуранты резонансного дела были установлены. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Обвиняемый в финансовых преступлениях свою вину не признал, а государственный защитник просил оставить Доронина под домашним арестом. Адвокат заявил о намерении обжаловать решение суда.

Сегодня днем стало известно, что один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин задержан в Казани. Правоохранители завели дело против компании в 2020-м году, спустя год после ее основания.