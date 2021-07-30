Зампред ЦИК Булаев рассказал о сборе подписей с помощью портала "Госуслуги"

Через портал "Госуслуги" уже собрано около 30 тысяч подписей в поддержку партий и кандидатов на сентябрьских выборах, отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Система сбора подписей через госуслуги непростая. Могут потребоваться некоторые доработки, уточнил в ходе заседания ЦИК Булаев. В том числе необходимо упростить процесс входа в эту систему для пользователей, сказал он.

"В нынешних обстоятельствах эта идея ЦИК была реализована, на мой взгляд, на высоком техническом уровне", — подчеркнул Булаев.

В 2020 году технология сбора подписей с помощью сайта "Госуслуги" тестировалась в Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. В этом году систему будут использовать в расширенном списке российских регионов.