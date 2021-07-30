"Будет реализовано": Солонников уверен, что Беглов откроет шесть станций метро к 2024 году

Глава Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников прокомментировал деятельность Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.

Пандемия коронавируса нового типа помешала градоначальнику в полной мере развивать задуманное и показать свой потенциал. По словам эксперта, большая часть губернаторского срока Беглова пришлась на тяжелый период.

"У него было лишь полгода на нормальную работу. А дальше встал вопрос о том, как сделать так, чтобы экономика и социальная жизнь города не рухнули окончательно, а незащищенные слои населения не оказались на пороге нищеты", — рассказал Солонников в интервью ФАН.

Политолог подчеркнул, что из-за этого Беглову не удалось в должной мере развить инфраструктуру в регионе за счет денег из бюджета. То же самое касается и транспортных преобразований.

"Например — то самое наболевшее метро, в которое центр может вложить несколько сотен миллиардов рублей, что может дать серьезный импульс к строительству новых шести станций, которые мы можем увидеть уже к 2024 году. Думаю, этот проект нашего губернатора будет реализован в полной мере", — отметил специалист.

Он уверен, что вскоре Северная столица пополнится новыми станциями, поскольку регион начал постепенно возвращаться к нормальной жизни, а экономика стала демонстрировать поступательное восстановление.