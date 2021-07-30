"Очень правильно": Соловейчик одобрил решение Беглова смягчить ковидные ограничения

Политолог Владимир Соловейчик согласился с постановлением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о смягчении части коронавирусных мер.

С 2 августа в городе снимут запрет на работу точек общепита в торговых центрах. Рестораторы должны будут организовать отдельный вход и выход, ограничить количество гостей и вакцинировать сотрудников. Эксперт прокомментировал этот шаг губернатора в беседе с "Невскими новостями". Из-за пандемии пострадали области, связанные с торговлей, бытовым обслуживанием, туризмом, культурой, подчеркнул политолог.

"Этим предприятиям нужно восстанавливаться, чем быстрее, тем лучше. Меры безопасности и защиты, которые представляет Роспотребнадзор, нуждаются в корректировке правительства под нужды всех сфер. То, что губернатор сейчас подписал постановление о снятии ряда ограничений — это очень правильно", — сказал Соловейчик.

Для обеспечения безопасности посетителей общепита с 2 августа 100% сотрудников должны привиться первым компонентом вакцины. Исключение сделали для переболевших работников, которые перенесли инфекцию не более шести месяцев назад. С 1 сентября людей обяжут вакцинироваться двумя компонентами.