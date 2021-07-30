Биограф Меркель рассказал, что канцлер ФРГ опасалась выхода Греции из ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель боялась выхода Греции из состава Евросоюза в 2015 году. Тогда ее опасения были сильнее, чем даже в 2012 году, когда случился пик долгового кризиса. Главным страхом канцлерин был возможный переход Афин в зону влияния Москвы.

Об этом гласят страницы в новой книге. Которая уже появилась в магазинах ФРГ «Ангела Меркель. Канцлер и ее время», сообщило издание ТАСС.

Автором новой биографии канцлера является историк и журналист Ральф Больман. В 2013 году автор уже издавал книгу о Меркель.

«Конфликт с Россией был причиной того, почему Меркель в 2015 году, возможно, боялась выхода Афин [из еврозоны] еще больше, чем за три года до этого. Она видела опасность в том, что Греция после отказа от евро могла попасть под еще большее российское влияние», — пишет автор.

По словам Больмана, отношения Греции и России ближе, чем полагает Запад.

Ранее Больман рассказал о том, как проходили переговоры между Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, особенно после воссоединения Крыма с Россией.