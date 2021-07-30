Губерниев "набросился" на недовольную присутствием россиян на Олимпиаде американку

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался по поводу критики американской спортсменки в адрес российской олимпийской сборной.

Гребчиха Меган Калмо из Соединенных Штатов весьма скандально отреагировала на серебряную медаль в академической гребле Анны Пракатень на Олимпиаде в Токио. Она призналась, что разочарована присутствием россиян на Играх. По ее словам, "этой команды вообще не должно было быть" в Токио. Губерниев не стал сдерживать себя в выражениях, реагируя на ее слова.

"Мое мнение — интересуйтесь нашими спортсменами и нашими победами, а не всяким говном", — заявил он в беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело".

Олимпиада в Токио будет длиться до 8 августа. Она началась с торжественной Церемонии открытия 23 июля. В настоящий момент российским спортсменам удалось завоевать уже 34 награды.