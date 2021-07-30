Чиновники из Челябинской области ожидают визита Путина в августе

Президент России Владимир Путин может посетить Челябинскую область в начале августа. Местные чиновники ожидают его визита.

Дата поездки главы государства еще уточняется. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в Москве. По сообщению издания, визит полпреда президента в УрФО Владимира Якушева 29 июля в Карталинский район региона мог быть обусловлен подготовкой к посещению российского лидера.

"Путин должен приехать на будущей неделе, 5 или 6 августа, дата уточняется. Он прилетит в Магнитогорск и, возможно, оттуда отправится в Карталинский район, чтобы проверить, как идет ликвидация последствий лесных пожаров", — подчеркнул источник.

Пресс-служба губернатора Челябинской области не стала давать комментариев по этому поводу. В пресс-службе президента рассказали, что официальные сведения о поездке появятся на сайте Кремля.