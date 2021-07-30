В Госдуме раскритиковали идею о запрете посещения ночных баров до 21 года

В России запрет для молодежи посещать клубы и бары по ночам не поможет снизить спрос на алкоголь. Об этом «Политике Сегодня» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач РФ Николай Говорин.

Так депутат прокомментировал инициативу Общественной палаты РФ, направленную на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с призывом обязать увеселительные заведения не пускать молодых людей до 21 года на дискотеки с 23:00 до 08:00. Это, по мнению общественников, поможет сократить уровень потребления спиртного.

Депутат Госдумы назвал идею странной и описал ее известной поговоркой — запретный плод сладок. Говорин заявил, что проблему, поднятую Общественной палатой, необходимо решать комплексно. В первую очередь пропагандой здорового образа жизни.

«Это заложено в 72 и 132 статьях Конституции новой, где мы четко говорим, что органы местного самоуправления должны создавать условия для здорового образа жизни. <...> Чтобы спортивные площадки были бесплатными, чтобы спорт был массово доступным, а не коммерческим, чтобы были какие-то бонусы тем, кто занимается спортом, экономическим стимулировать здоровый образ жизни», – сказал политик.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Собеседник «ПС» подчеркнул, что в России необходимо принимать меры по снижению доступности алкоголя, а не категорически запрещать его продажу. В частности, депутатам предстоит «довести до ума» закон, касающийся размещения пивных магазинов в жилых домах. Кроме того, предстоит ужесточить контроль за производством спиртных напитков, чтобы довести до минимума количество суррогата на полках магазинов.

«Но в центре всех мер должны быть мудрые меры, направленные на побуждение к здоровому образу жизни. Мальчик должен пройти мимо "бормотухи", направляясь в спортивный зал и тогда будет все хорошо. А если будем только запрещать — это не работает», – резюмировал Говорин.

Также политик считает, что тягу к здоровому образу жизни молодежи необходимо начинать прививать с малых лет. В этой связи в школах должны на постоянной основе проводиться интересные лекции о влиянии алкоголя на организм человека. А интернет-пространство и СМИ должны пестрить социальной рекламой.