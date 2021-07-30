Asahi: внешняя политика Абэ по отношению к РФ оказалась провальной

Новому правительству Японии следует пересмотреть внешнюю политику, которую вел премьер-министр Синдзо Абэ в отношении РФ, считает японское издание Asahi.

Так издание отреагировало на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможном создании «режима свободной таможенной территории» на Курильских островах.

Журналистов возмутило то, что РФ готова предложить экономическое сотрудничество на «северных территориях» не только Токио, но и другим государствам. Япония до сих пор настаивает на особых условиях, потому как продолжает считать архипелаг «исконно» своим.

«Приглашение других стран, помимо Японии, идет вразрез с отстаиваемой ей концепцией сотрудничества, объектом которого является только она. В таком случае при участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем», — написал автор.

Издание напомнило о переговорах, которые состоялись в 2016 году между тогда еще премьер-министром Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда Абэ гордо заявил о начале совместной экономической деятельности с Россией на Курильских островах. Однако это было лишь «необоснованным оптимистическим умозаключением».

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Подводя итог, автор отметил, что политика Абэ оказалась провальной, а на плечи нынешнего правительства Есихидэ Суги легла задача пересмотра внешней политики в отношении РФ.

Ранее факт рабочей поездки на Курильские острова вызвал недовольство Японии.