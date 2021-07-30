Адвокаты экс-полковника ФСБ Черкалина обжаловали его приговор в военном суде

Жалоба на приговор экс-полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет за взятки и мошенничество, поступила во Второй Западный окружной военный суд.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе суда. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Московский гарнизонный суд приговорил экс-главу отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали свыше 600 млн рублей по искам предпринимателей.

Черкалина признали виновным в мошенничестве и получении взятки. Согласно материалам дела, в 2013-2015 годах директор коммерческого предприятия передал ему 850 тыс. долларов в обмен на покровительство.