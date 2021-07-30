Теннисисты Веснина и Карцев сразятся за золото ОИ с Павлюченковой и Рублевым

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев победили сербский тандем Нина Стоянович — Новак Джокович в полуфинале олимпийского турнира в миксте.

Парная встреча длилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу спортсменов из России.

В матче за золото Веснина и Карацев встретятся с соотечественниками — Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Таким образом, российские теннисисты уже гарантировали сборной России и золотую, и серебряную награды на Олимпиаде. Финальный поединок состоится в воскресенье, 1 августа. Летние Олимпийские игры завершатся 8 августа.