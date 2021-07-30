«До последнего человека». Сколько советских солдат пленил вермахт в первые дни войны

В первые дни Великой Отечественной войны данные о потерях в советской армии естественным образом разнились. Внезапная атака нацистских полчищ заставила Минобороны СССР шифровать число погибших и попавших в плен строкой: «данные уточняются», которую до сих пор можно встретить в архивах.

Эксперты исторического портала «Русская семерка» пишут, что первые уточнения появляются лишь 29 июня 1941 года. К тому моменту война шла уже семь дней. Большинство историков сходятся на цифре в 150 тысяч человек — именно столько солдат Красной армии, по их мнению, попали в плен за первую неделю войны.

Некоторые «энтузиасты» приводят откровенно фантастические цифры, ссылаясь на то, что советские воины якобы сами бежали в руки немцам, чтобы покинуть ненавистный «режим». Одним из любителей «художественных подсчетов» был писатель Александр Солженицын, который во время беседы со студентами в Цюрихе рассказал, как рождались его произведения:

«Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести — а у меня их два? Три? И между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить еще сто девяносто восемь фактов, мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей».

Благодаря таким «прыжкам» в конце XX века в обществе сформировался миф о том, что в плену у нацистских захватчиков в первые дни войны оказались чуть ли не миллионы бойцов Красной армии.

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Пугающие потери

Данные Минобороны в некоторых случаях и правда можно подвергнуть сомнению, однако гораздо проще обратиться к статистике проигравшей стороны. Третьему рейху в начале Великой Отечественной войны точно не было никакого смысла занижать число захваченных в плен советских солдат.

Если заглянуть в нацистские документы, то сразу становится ясно: количество собственных потерь совсем не радовало командование во главе с фюрером Адольфом Гитлером.

«Первые сражения в июне 1941 года показали нам, что такое Красная армия. Наши потери достигли 50%. Наши войска очень скоро узнали, что значит сражаться против русских», — писал бывший начальник штаба 4-й немецкой армии генерал Гюнтер Блюментритт.

Ни о какой «добровольной сдаче в плен» в те дни речи не шло. Немецкие командиры с ужасом отмечали, что «русские всюду сражаются до последнего человека». Так 29 июня 1941 года писал начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта Франц Гальдер. Его дневник велся не ежедневно, поэтому историки пришли к нехитрому выводу: запись о доблестных бойцах Красной армии датируется именно первым днем войны.

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Справедливости ради стоит сказать, что советские солдаты иногда все же сдавались в плен неприятелю. Впрочем, большинство таких случаев относилось к безоружным саперам, у которых не оставалось другого выбора, отмечают специалисты «Русской семерки».

Подробнее о том, какие именно потери сопровождали нацистов в первые дни Великой Отечественной войны, вы можете прочитать в нашем материале.