Москалькова назвала недопустимой дискриминацию русских на Украине

Власти Украины организовали дискриминацию более половины жителей страны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Как отметила омбудсмен, сегрегационные тенденции по отношению к русским на Украине усиливаются ежегодно.

"Призываю обратить особое внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине и принять все возможные меры для недопущения дальнейшей дискриминации и языковой сегрегации", — говорится в заявлении Москальковой.

Она подчеркнула, что официальный Киев отказывается принимать и отвергает свои исторические, культурные и этнические корни.

На прошлой неделе Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. В заявлении говорится о дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении использования русского языка из общественной сферы на территории соседнего государства.