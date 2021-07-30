Черчесов отказался возглавить сборную Ирака из-за "отсутствия сил и эмоций"

Иракская федерация футбола была заинтересована в приглашении Станислава Черчесова на пост наставника национальной команды и планировала провести с ним переговоры.

Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером стояла бы задача вывести сборную на ЧМ в Катаре, сообщил знакомый с ситуацией источник порталу "Чемпионат".

По данным другого источника издания, эта информация соответствует действительности. Собеседник также добавил, что экс-тренер сборной России отказался от переговоров, поскольку был не готов занять тренерское кресло "из-за отсутствия сил и эмоций".

Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на чемпионате Европы. Отечественный специалист и РФС официально расторгли соглашение 9 июля.