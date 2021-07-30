Коротченко осадил британцев из-за слов о «безрассудном поведении» РФ в космосе

Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко назвал обвинения британцев в «безрассудном поведении» России и Китая в космосе бесполезным «колебанием воздуха».

Так эксперт отреагировал на заявление начальника штаба ВВС Великобритании Майкла Уигстона о том, что Москва и Пекин ежедневно создают угрозу своим присутствием на орбите.

В частности, главнокомандующего возмутило то, что Россия развернула производство спутников с «оружейными характеристиками» и регулярно запускает свои космические объекты в якобы опасной близости от спутников других стран, сообщает британское издание The Telegraph.

Российский военный эксперт призвал не реагировать на обвинения англичан, которые во всем видят российскую угрозу и к тому же являются членами военно-политического блока НАТО. Коротченко отметил, что Россия вправе проводить ту оборонительную политику и развивать те системы кластера вооружений, которые необходимы для обеспечения ее национальной безопасности.

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«Мы будем делать то, что необходимо для нас. А если кто-то чем-то недоволен, пусть повесят себе табличку и ходят по Лондону с выражением протеста. Вот и все», – сказал собеседник «Политики Сегодня».

Отметим, что не только Великобритания беспокоится о возможностях России и Китая в космосе. Например, командующий Космическими силами США Джон Реймонд весной этого года заявил о необходимости создания четких «правил поведения» за пределами Земли.

Тогда же российский сенатор Константин Косачев напомнил американцам, что Москва и Пекин на протяжении 13 лет неоднократно выступали в ООН с предложением заключить соглашение о прекращении «гонки вооружений» между странами в космосе. Инициатива, к слову, не нашла поддержки именно со стороны США.