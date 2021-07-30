Замглавы Керчи будет исполнять обязанности мэра города

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин покинул свой пост. Его отставку одобрили в городском совете.

Такую информацию ТАСС сообщили в пресс-службе горсовета. Там отметили, что Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Свой пост он покинул из-за проблем со здоровьем. Ранее бывший мэр тяжело переболел COVID-19, а также перенес операцию на сердце.

"Только что завершилась сессия, на которой депутаты приняли решение удовлетворить заявление Сергея Бороздина, таким образом он отправлен в отставку", — сообщил представитель горсовета.

Пока обязанности главы города будет исполнять заместитель мэра Екатерина Федоренко. В течение двух недель чиновники объявят конкурс, на котором определят нового руководителя Керчи.