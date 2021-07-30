Японии посоветовали поучиться независимости у Германии на примере ситуации с "СП-2"

Японское издание Yahoo News Japan выпустило материал о предстоящем запуске "Северного потока — 2" и его выгоде для России и Германии.

Как считает автор материала, бизнесмен и консультант-исследователь Едзи Камэяма, Украина и США не смогли помешать строительству газопровода, а Японии стоит поучиться у Германии самостоятельности во внешней политике, несмотря на давление Вашингтона. Берлин научился независимости вопреки угрозам со стороны США.

Проблема в связи с запуском "СП-2" возникает в интересах Украины и Польши, которые до сих пор были главными странами-транзитерами газа на российском направлении, пишет журналист.

"Говорят, что Украина ежегодно зарабатывает 2 миллиарда долларов на тарифах за транспортировку газа. Если этот доход исчезнет, это будет большим ударом по национальным финансам страны", — передает Yahoo News Japan.

Если Украина продолжит активно выступать против газопровода и угрожать жалобами на сертификацию "СП-2", то у Киева возникнут проблемы в отношениях с Берлином, считает эксперт. Украина до сих пор находится между сферами влияния Германии и России, считает автор.