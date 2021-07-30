Офис президента Украины "заминировали" анонимы

Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют информацию о минировании офиса президента страны Владимира Зеленского.

Звонок о якобы заложенной в администрации президента Украины бомбе поступил к киевским правоохранителям сегодня днем. Абонент, передавший данные, пожелал остаться анонимным. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В настоящий момент сотрудники полиции Украины выясняют все детали и обстоятельства инцидента. По имеющейся информации, официальных комментариев о результатах проверки не поступало.