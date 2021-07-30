Роскомнадзор требует блокировки каналов Навального и Соболь на YouTube

Роскомнадзор потребовал от администрации YouTube заблокировать "Навальный Live" и канал активистки Любови Соболь. Об этом сообщила продюсер одного из ресурсов.

YouTube направил письмо на почту канала, на котором ранее выступал осужденный блогер Алексей Навальный. Роскомнадзор внес адрес "Навальный Live" в реестр запрещенных материалов. Ведомство отправило такое же уведомление личному каналу Соболь, которая является продюсером YouTube-аккаунта заключенного.

Активистка пожаловалась на требование РКН и отметила, что у ресурса "Навальный Live" более 2,4 миллиона подписчиков. По мнению Соболь, нельзя признать информационные источники незаконными.