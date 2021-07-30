The National Interest: Американская артиллерия значительно уступает российской

Состояние американской артиллерии оставляет желать лучшего. Эксперты The National Interest (NI) разыграли на страницах консервативного издания краткий сценарий потенциального вооруженного конфликта между НАТО и Россией, в котором особое внимание уделили «большим пушкам».

Итоги неутешительные: хоть у США и союзников намного больше артиллерийских частей, чем у армии РФ, шанса на победу в открытом противостоянии у них практически нет. Специалисты намекают на поверхностное отношение Пентагона к собственным ракетным войскам, в результате которого армия Соединенных Штатов почти не развивалась в этом направлении последние два десятилетия.

«Российская артиллерия и ракеты дальнего действия могут разрушить аэродромы, порты и базы снабжения НАТО. Наземные войска, которые попытаются маневрировать, будут скованы артиллерийскими заграждениями [со стороны РФ]. Если авиация НАТО не сможет выбить российские орудия, то в дело вступит полевая артиллерия США и Великобритании. И они, возможно, не справятся с этой задачей. У больших пушек армии США проблемы», — предостерегает NI.

wikipedia.org / U.S. Department of Defense Current Photos

Ближневосточный синдром

Пентагон забросил свою артиллерию в начале 2000-х годов, когда террористическая организация «Аль-Каида»1 (запрещена на территории РФ) организовала серию терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Чуть позже Америка вторглась в Афганистан и Ирак, сосредоточившись на борьбе с небольшими группами боевиков.

В течение всех последующих лет самолеты и вертолеты заменили артиллерию в качестве основного источника огневой поддержки. В то же время высококвалифицированных артиллеристов перевели в пехоту, укомплектовывая с их помощью контрольно-пропускные пункты на Ближнем Востоке.

Это привело к тому, что артиллерийские подразделения армии США имеют гораздо меньше опыта и возможностей по сравнению со своими предшественниками эпохи «до 11 сентября». Эксперты независимого аналитического центра RAND («Исследования и разработка», Research and Development – англ.) посетовали, что за два десятилетия американская артиллерия «атрофировалась».

twitter.com / @CJTFOIR

Анализ RAND

Россия же все это время укрепляла боеспособность и накапливала ценный опыт. Армия РФ располагает мощными силами гаубиц, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и баллистических ракет, пишет NI. К примеру, против российской РСЗО «Смерч» с ее 100-километровой дальностью поражения американцы могут поставить лишь модернизированную самоходную гаубицу М109А7 Paladin, которая стреляет только на 25–30 километров.

Британцы же считают, что, если Россия вторгнется в страны Балтии, им придется прибегнуть к запрещенным дублинской конвенцией кассетным боеприпасам, чтобы иметь хоть какие-то шансы. Сейчас, впрочем, такие «бомбы-матрешки» будут неактуальны: современные российские средства ПВО (например, зенитные ракетные комплексы С-400) помешают авиации НАТО и не дадут нанести удар по бронетанковым колоннам и маршрутам снабжения.

И такая опасность поджидает Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса не только в случае конфликта с Россией. Против огромного ракетного арсенала Северной Кореи у Пентагона тоже нет «козырей», как и против иранских коммандос в Персидском заливе.

В RAND уверены, что решением проблемы является увеличение числа подразделений полевой артиллерии, особенно для быстрого развертывания в Восточной Европе и Персидском заливе. Армия США также нуждается в большом количестве новейших систем обнаружения, нынешние радары TPQ-53 явно устарели.

flickr.com/U.S. Department of Defense / U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Joshua M. Tolbert

Еще один выход из положения – закупка гаубиц у других государств. Для американских ВС отлично подойдут немецкие PzH 2000. Американским артиллеристам придется сделать то, чего они давно не делали: попрактиковаться в защите от потенциальной угрозы. Против такого мощного противника, как Россия, которая будет наступать с вооруженными беспилотниками, боевыми вертолетами и ударной авиацией, прикрытие и маскировка будут иметь важное значение, делают вывод авторы The National Interest.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации