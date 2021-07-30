Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал массовую драку в Крыму частным инцидентом. По его словам, в Кремле нет какой-то специальной информации об этом.

Песков подчеркнул, что потасовка в Крыму относится к той группе вопросов, которые находятся в оперативных сводках местных органов внутренних дел, а также о которых президенту не докладывают. Данное заявление пресс-секретарь Владимира Путина сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать конфликт на полуострове.

Официальный представитель Кремля добавил, что любого гражданина России ждет наказание в случае неповиновения органам правопорядка вне зависимости от этнической группы, к которой принадлежит нарушитель.