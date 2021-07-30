«Город Юности»: Дегтярев ответил на вопрос NI о месте сборке Су-57 Checkmate

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал статью американского журнала The National Interest о том, что для сборки новейшего одномоторного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») в России нет необходимой инфраструктуры.

Ранее авторы статьи указали, что новейшая модель самолета якобы существует лишь в виде макета. Кроме того, издание задалось вопросом о предполагаемом месте сборки Checkmate.

«В конце концов, когда самолет построен, его нужно обслуживать. Кроме того, необходимо контролировать работу двигателя, проверять электронику на оптимальную работоспособность и сохранять радиопоглощающие материалы покрытия. Есть ли какая-либо инфраструктура для выполнения этих критически важных функций? Без всего этого производить большое количество самолетов не удастся», — отметил автор.

Дегтярев решил развеять сомнения американских журналистов вокруг успеха российских изобретателей и расставил все точки над «i». В соцсети чиновник заявил, что выпуск Су-75 будет производится в Комсомольске-на-Амуре.

«Американский журнал The National Interest назвал этот легкий тактический самолет "ненастоящим". Его авторы задались вопросом, а есть ли в России, где собирать эту модель. Отвечаем — есть! И это большая гордость и большая ответственность. Город Юности [Комсомольск-на-Амуре] — авиационная столица России!» — написал чиновник в Instagram.

Ранее эксперты китайского издания Sohu по достоинству оценили новейший российский самолет пятого поколения Checkmate.