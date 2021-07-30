Суд отклонил иск Навального к ИК-3 из-за запрета адвокатам пользоваться ноутбуками

Второй иск осужденного блогера Алексея Навального к администрации ИК-3 после запрета его юристам взять с собой на территорию колонии ноутбуки и смартфоны был отклонен.

Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Владимира, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. По словам адвоката Навального, такое решение будет обжаловано.

"Административное исковое заявление Навального А. А. оставить без удовлетворения", — огласил решение судья Максим Игнатович.

Напомним, иск Навального о признании действий администрации исправительной колонии №3 УФСИН России по Владимирской области незаконными поступил 22 июля. В нем блогер заявил, что его адвокату не разрешили пронести и использовать средства мобильной связи, коммуникации и ноутбуки на территории колонии в период с 12 мая по 4 июня. Ранее суд уже отклонил аналогичный иск блогера к ИК-3, где он проходил лечение.

Навального перевели в стационар медучреждения для осужденных на территории исправительной колонии №3 во Владимире 19 апреля после соответствующего решения консилиума врачей. В начале июня его снова перевели в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше".