Автобус с туристами попал в аварию на востоке Германии

Автобус с пассажирами перевернулся на автобане А13. Без пострадавших не обошлось.

По предварительной версии, водитель пассажирского транспорта хотел повернуть на стоянку. В этот момент автобус опрокинулся. При этом пока неизвестно, почему произошло ДТП. Окончательная причина еще не установлена.

В результате происшествия травмы получили около 19 человек. Девять из них в тяжелом состоянии. На место ЧП для эвакуации пассажиров прилетал вертолет, пожарные и скорая помощь. Движение на месте автокатастрофы временно закрыли.