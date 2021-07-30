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В Генконсульстве РФ заявили о возвращении россиян в отели Антальи

/ Обновлено: 30 июля 2021 15:11 83
В Генконсульстве РФ заявили о возвращении россиян в отели Антальи

Представители Генконсульства РФ заявили о том, что российские туристы смогут вернуться в отели, где они отдыхали ранее. По словам дипломатов, пожарная опасность миновала.

Сотрудники российской дипмиссии утверждают, что перемещение отдыхающих обратно в их гостиницы займет один день.

Ранее Генконсульство РФ предупредило туристов из России о возможной эвакуации ввиду обострившейся ситуации с лесными пожарами. Стихийное бедствие подошло вплотную к курортным объектам и могло представлять угрозу для отдыхающих.