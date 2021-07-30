Историк Боллман сравнил переговоры Путина и Меркель с дуэлями

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным по телефону часто переходила на повышенный тон. Об этом рассказал историк Ральф Боллман.

Автор новой биографии канцлера Германии сравнил некоторые переговоры Меркель и российского лидера с дуэлями по телефону. Боллман на страницах объемного труда вспомнил государственный переворот на Украине. Меркель не ожидала воссоединения Крыма с Россией и "десятки раз" звонила Путину. Однако канцлер не решилась приехать в Москву из-за опасений "быть униженной", констатировал историк.

"Они говорят друг другу все в лицо", — приводит вырезки из биографии РИА Новости.

Иногда политики даже кричали, отмечает Боллман. Историк не исключил, что открытость могла облегчать задачу.