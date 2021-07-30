В Крыму добыли первую партию пресной воды из источников под Азовским морем

Пресная вода из источников под Азовским морем будет проверена на качество. Исследования будут завершены в начале осени текущего года.

Первую партию пресной воды из источников, расположенных под Азовским морем, добыли в Крыму. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в настоящий момент ведется анализ качества воды. Результаты проведенных исследований будут предоставлены к концу сентября.

Найденные источники могут обеспечить Крымский полуостров пресной водой. Специалисты планируют пробурить несколько скважин для оценки объемов источников. Отмечается, что имеющихся запасов воды хватит как минимум на два года благодаря новым скважинам.