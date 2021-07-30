Правительство намерено прорвать водную блокаду Крыма за 2 миллиарда рублей

Правительство выделит 2 миллиарда рублей на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов в Крыму. Обновление коммунальной инфраструктуры на полуострове продолжается «в ускоренном порядке», утверждают в кабмине.

«Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании 30 июля.

Еще 2 миллиарда рублей уйдет в городской бюджет Севастополя, уточнил премьер.

23 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск РФ к Украине, в числе преступлений — водная блокада Крыма. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что перекрытие подачи воды в Крым, организованное Украиной, нарушает европейские и международные конвенции.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

С прошлого года в Крыму реализуется план по восстановлению водоснабжения региона, утвержденный правительством РФ. Всего с 2020–2024 годы на эти цели кабмин выделит из резервного фонда 48 миллиардов рублей.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал Днепр с помощью Северо-Крымского канала, но после его перекрытия вода поступала из водохранилищ естественного наполнения, зачастую пересыхающих из-за жары. Прорвать блокаду планируется в том числе за счет бурения новых подземных скважин.