Осужденный Сергей Милейко лишился звания генерала

Осужденный экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко лишился генеральского звания. Об этом свидетельствует решение суда.

Сергей Милейко получил шесть лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Суд посчитал необходимым наказать обвиняемого вне изоляции от общества.

Экс-замдиректора Росгвардии использовал служебное положение для хищения и приобретения чужого имущества, говорится в приговоре. Адвокат подтвердил РИА Новости, что намерен обжаловать приговор.

Речь идет о мошенничестве с квартирой для жены Милейко. Следствие установило, что в 2012 году супруга экс-генерала незаконно получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе по заниженной цене.