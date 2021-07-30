В России задумались о создании самолета Ил-114-300 с четырьмя двигателями

Первый заместитель гендиректора «Авиационного комплекса им.С.В.Ильюшина» (ОАК) Сергей Ярковой сообщил ТАСС о планах создать лайнер с четырьмя двигателями на базе пассажирского самолёта Ил-114-300, который предназначен для региональных перевозок по России и в данный момент еще проходит летные испытания.

«В инициативном порядке думаем в направлении создания четырехдвигательной машины», – заявил Ярковой.

По словам первого заместителя гендиректора «Ильюшина», дополнительные турбины позволят значительно повысить грузоподъемность лайнера и способствуют увеличению дальности полетов. Другие подробности разработчиками не раскрываются.

В проектно-конструкторском бюро рассчитывают, что унификация уже существующего самолета позволит сократить срок и стоимость создания новой модели. А использование сразу двух машин данной серии в будущем поможет перевозчикам повысить эффективность работы.

К слову, прототип нового самолета — Ил-114-300, — вмещает в себя до 68 пассажиров. Особенности его конструкции позволят воздушному судну выполнять посадку даже на бетонные и грунтовые полосы в малооборудованных аэропортах, расположенных преимущественно в удаленных районах на Севере России, Дальнем востоке и в Сибири. Первыми разработкой заинтересовалась госкомпания «Полярные авиалинии» из Якутии.

А пока опытный образец двухдвигательного самолета еще проходит испытания. Последнее состоялось в начале года в подмосковном городе Жуковский на аэродроме имени Громова. Тогда Ил-114-300 поднялся на высоту 2 тысяч метров, провел в воздухе почти три часа и развил максимальную скорость в 290 км/ч.

Созданием четырехдвигательных самолетов в России занимались еще в советские годы. Все тот же «Ильюшин» с 1976 по 1997 год выпускал Ил-86, который вмещал в себя до 350 пассажиров и летал преимущественно в туристические регионы. За два десятка лет с конвейера сошло более ста лайнеров. Перестали эксплуатировать их в 2011 году.

Ранее в 1957 году ОКБ им. Антонова (в настоящее время принадлежит Украине) запустило производство Ан-10. Правда, история этих лайнеров оказалось короткой и печальной. Спустя всего четыре года, после нескольких авиакатастроф модель была снята с выпуска.