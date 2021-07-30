Теннисисты Майкл Винус и Маркус Даниэл завоевали бронзу на ОИ в Токио

Новозеландцы Майкл Винус и Маркус Даниэл завоевали бронзу олимпийского турнира в Токио в парном разряде, в двух сетах обыграв американцев Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу новозеландских теннисистов. Поединок за бронзовые награды длился 1 час 49 минут.

Сборная США по теннису осталась без медалей впервые с возвращения вида в олимпийскую программу в 1988 году. Для новозеландских спортсменов эта олимпийская награда стала первой в истории.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.