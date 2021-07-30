В МИД РФ обеспокоены военными учениями НАТО Agile Spirit в Грузии

Россия очень обеспокоена стратегическими учениями НАТО Agile Spirit в Грузии и готова защищать свои интересы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат также подчеркнул, что Москва внимательно следит за проходящими западными тренировками.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что военная активность Альянса у российских границ, включая маневры в Грузии, обязывает Москву предпринимать меры по обеспечению безопасности страны. НАТО не скрывает, против кого проводятся военные учения и кто является главным противником Запада, однако очень важно, чтобы сценарий Agile Spirit 2021 не подразумевал завуалированных действий в сторону России, констатировал представитель Кремля.