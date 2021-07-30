Успехи России на ОИ в Токио станут главной темой дискуссии в медиацентре "Патриот"

Обладательница олимпийской серебряной медали по вольной борьбе Екатерина Балданова пообщается с журналистами в медиацентре "Патриот".

Спортсменка выскажет мнение о будущем России на летних Играх в Токио. Балданова ответит на вопросы прессы о тех, кто требовал от национальной команды отказа от участия в международных соревнованиях под олимпийским флагом. Также она расскажет, какие сюрпризы ждут страну в ближайшие дни Олимпиады, и насколько долго Россию будет осыпать дождь из золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Брифинг стартует 30 июля в 14:00 по московскому времени. Посмотреть на пресс-конференцию можно будет в формате онлайн, передает Федеральное агентство новостей.