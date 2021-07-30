Тихановская надеется на участие США в давлении на Белоруссию

США должны ввести против Белоруссии "самые сильные" санкции, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

По ее словам, предпринятых европейскими государствами мер оказалось недостаточно. В связи с этим в ситуацию должны вмешаться Соединенные Штаты.

"Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС", — сказала она.

Вместе с тем Тихановская отметила, что ее встреча с президентом США Джо Байденом не принесла конкретных результатов.

Ранее читатели издания Der Spiegel назвали главные ошибки Тихановской. Немцы считают, что не стоит пытаться привлекать Запад для давления на Белоруссию. Тем более экс-кандидата в президенты республики не воспринимают серьезно в США.