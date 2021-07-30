Пловца Райана Мерфи заподозрили в черном пиаре после жалобы на "нечестную" Россию

Пловец Райан Мерфи из сборной США обвинил Евгения Рылова в нечестной победе на Олимпиаде. Это могло быть попыткой черного пиара, считает спортивный юрист Сергей Алексеев.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев отметил, что у Мерфи нет никаких оснований для выдвижения тех или иных предположений касательно применения допинга спортсменами, поскольку этим вопросом занимается Всемирное антидопинговое агентство.

"Спортсмен мог это сказать сгоряча, но мы понимаем, что современные Олимпийские игры — это шоу, и, для того чтобы привлечь внимание широкой общественности к своей кандидатуре и другим лицам, это делается умышленно ради черного пиара", — объяснил он в интервью сайту 360tv.ru.

Алексеев также обратил внимание, что подобные высказывания идут вразрез с правилами спортивной этики и положениями Олимпийской хартии, а также нормами гражданского и международного права.