Песков высказался о выпадах западных спортсменов в сторону россиян на ОИ в Токио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выпады западных спортсменов в адрес россиян в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

Песков указал, что российским спортсменам нужно получать золотые медали и не обращать внимания на действия западных олимпийцев. Об этом он заявил в рамках традиционного брифинга с журналистами.

"Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все", — высказался он.

Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля и продлятся до 8 августа.