Наталья Галибаренко стала первой женщиной — представителем Украины в НАТО

Новой главой представительства Украины в НАТО стала Наталья Галибаренко. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

До назначения в НАТО Гарибаленко возглавляла представительство Украины в Великобритании. На посту представителя Киева в Альянсе Галибаренко сменила Георгия Толкачева. Также экс-посол в Великобритании станет первой женщиной — представителем Украины в военном блоке в истории.

Украина продолжает сотрудничать с НАТО. После морских учений Sea Breeze на подконтрольных Киеву территориях пройдут учения "Объединенные усилия — 2021" с участием военных формирований минимум из 15 стран североатлантического военного блока.