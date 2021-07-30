В Кремле заявили, что Белоруссия не обращалась к РФ с просьбой о размещении войск

Белоруссия не обращалась к России с просьбами о размещении российских войск на ее территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение подобных вопросов возможно только после обращения руководства одной страны к руководству другой. Песков подчеркнул, что для таких ситуаций существуют определенные законом процедуры.

"Каких-либо обращений на этот счет со стороны Белоруссии не было", — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности размещения российских войск на территории Белоруссии. При этом он отметил, что такой сценарий возможен лишь в крайнем случае, если речь будет идти об угрозе безопасности Союзного государства.