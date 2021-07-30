«Второй Мавроди». Как российских хоккеистов «развели» на миллионы в финансовой пирамиде

«Это просто жесть! У меня 4 кредита», «У меня в Finiko 1,5 миллиона лежит — кредит», «Я кредитов набрала, и все в Finiko вложила», — так реагировали «инвесторы» в конце июля на новость о том, что финансовая пирамида Finiko рухнула, а деньги им возвращать никто не собирается.

Жертвами аферы оказались отнюдь не маститые игроки фондового рынка. Игроки чуть другого уровня.

Среди обманутых — домохозяйки, рабочие с маленькими зарплатами, неопытные молодые люди, соблазнившиеся перспективой легких денег, и даже хоккеисты российских клубов вместе с женами. Эксклюзивная информация о последних — в материале «Политике Сегодня».

«Друзья, медитируем»

История успеха «второго Мавроди» по классике жанра закончилась уголовным делом, а не безоблачной жизнью в Турции, как планировал организатор Finiko Кирилл Доронин. 30 июля его задержали в Казани по делу об «организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», уже переквалифицированному на статью 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает «Бизнес Online». Она более тяжкая — до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения уже избрана: 2 месяца в СИЗО.

Федеральное агентство новостей /

Со времен «МММ» ничего не изменилось. Под предлогом «высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках и рынках криптовалюты» Finiko собирала деньги с вкладчиков, обещая им ежемесячные доходы в виде высоких процентов. На самом деле никакой инвестиционной деятельности не велось, подозревает следствие. Предварительный ущерб по делу составляет 70 миллионов рублей (очевидно, по ходу расследования эта сумма будет увеличиваться), на столе у следователей — более сотни заявлений от пострадавших вкладчиков. И это пока.

«Как жить дальше? В декрете, 3 детей, с мужем развелась, алименты не платит, захотела легких денег, взяла кредиты и влезла по самые уши. Еще ипотека, в школу надо собираться, чем-то кормить детей… Жизнь продолжается?», — риторически вопрошает одна из обманутых в чате вкладчиков Finiko.

Другая участница переписки жалуется — зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, а процентов по кредитам, вложенным в пирамиду — 100 тысяч рублей. Добавляет — «я верю в компанию, не паникую, но как этот месяц закрыть не знаю вообще». В ответ организаторы предлагают шокированным вкладчикам «помедитировать» и «попросить Вселенную, чтобы все было как раньше»:

«Фраза для медитации: Finiko продолжит работать как прежде, все выплаты восстановлены».

Сам же Доронин, прекрасно зная о будущем крахе своей пирамиды, по некоторым данным, решил сбежать от надвигающегося уголовного преследования в Турцию и даже сменить имя на турецкое — «Онур Намик». Но что-то пошло не так.

Pr Scr instagram.com/@doroninkir /

Хоккейное дело

Центробанк признал Finiko финансовой пирамидой только в июле этого года, но за три года работы безо всякой регистрации Доронин вместе с другими фигурантами собрал от 3 до 7 миллиардов рублей под обещание 20–30% доходности в месяц. В июле выплаты прекратились: сначала в «пирамидной» схеме организатор не признавался, пеняя на трех человек из состава «руководителей» проекта, которые якобы захотели его сместить и заблокировали доступ к сайту «компании». Даже тут «коуч» попытался нажиться.

«Тройка молодых людей устранила от руководства Доронина, и теперь ему ничего не остается, как создать новую компанию, которая продолжила бы поддерживать финансовую активность для партнеров, которые захотят [вкладываться]», — рассказала после обвала пирамиды ее топ-лидер Анна Климович.

Prt Scr Россия 24 /

Анна — не просто бизнес-вумен (если в этом случае уместно такое выражение), а по совместительству жена спортивного директора ХК «Сибирь» Сергея Климовича. Среди хоккеистов при содействии мужа она вела «просветительскую работу», после которой спортсмены вкладывали в пирамиду сотни миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Инсайдер». Климович получала за приглашенных хороший процент.

«…Мошеннический финансовый проект прочно запустил щупальца не только в "Сибирь", но и в несколько других клубов КХЛ, подчистую опустошив кошельки игроков», — пишет «Инсайдер».

Пока неизвестно, фигурирует ли в деле Анна Климович. Не исключено, что девушку привлекут по статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), а это — до 6 лет лишения свободы. Однако вряд ли кто-то из пострадавших хоккеистов решится дать показания против жены руководителя. Впрочем, после широкого резонанса сохранить свой пост Климовичу будет непросто.

hcsibir.ru / пресс-служба

Источник «Политики Сегодня» сообщил, что о случившемся хоккеистам ХК «Сибирь» распространяться запретили. Обманутыми оказались 28 игроков. Генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский на вопрос корреспондента «ПС» о задержании Доронина заявил, что ничего не знает ни о нем, ни о финансовой пирамиде.

«Я понятия не имею, кто это. И что это за Finiko… Я не знаю ничего, я вообще не в теме, мне трудно давать комментарий по этому поводу. Понятия не имею вообще об этом», — сказал Фастовский.

По пока еще не подтвержденным данным, генеральный менеджер ХК «Сибирь» о деле не просто осведомлен, а в ближайшее время будет привлечен в статусе свидетеля.

Кроме того, в пирамиду вложились хоккеисты ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса», сообщает другой Telegram-канал «Около Спорта». Примечательно, что в Татарстане уголовное дело против организаторов Finiko завели еще в декабре 2020 года, но это не помешало спортсменам финансировать сомнительное предприятия.

В ныне удаленном Instagram Доронина в числе подписчиков можно заметить хоккеиста Андрея Макарова, футболистов и экс-игроков «Рубина» Сергея Рыжикова и Виталия Устинова. Finiko стараниями явно не одного Кирилла Доронина стала широко популярна среди спортсменов.

Pr Scr instagram.com/@doroninkir /

Зная немаленькие зарплаты и в футболе, и в хоккее, можно лишь предполагать, насколько обогатились Доронин и его «помощники», в ближайшем будущем рискующие приобрести статус «соучастников». И если спортсмены выход из ситуации найдут — доходы позволяют, — то «закредитованные» жертвы будут расплачиваться за свою ошибку очень долго.