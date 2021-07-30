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Россияне перечислили темы для шуток, которые считают неприемлемыми

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Россияне перечислили темы для шуток, которые считают неприемлемыми

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob составили рейтинг из запретных тем для шуток, которые назвали россияне.

В опросе, который проводили аналитики платформы, приняли участие 1 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. В ходе работы удалось установить, что 15% россиян считают недопустимыми шутки на тему здоровья и заболеваний.

Вторую строчку рейтинга запретных тем занимает политика (9%). Также 8% респондентов не приемлют шуток и сарказма про коронавирус. Чуть меньше опрошенных (5%) рассказали, что не принимают шутки про религию, внешность и семейное положение.

Однако 9% россиян считают, что шутить можно на любую тему. Исследователи отметили, что женщины реже шутят на тему здоровья, а мужчины чаще называли запретной тему политики.