США не смогут прервать достройку "Северного потока — 2", несмотря на угрозы сенаторов. Об этом высказались опрошенные эксперты.

Аналитики полагают, что протест группы республиканцев в Конгрессе США не сможет остановить строительство российского газопровода "СП-2". Профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер выразил такое мнение в беседе с РИА Новости.

"Конгресс может бушевать сколько угодно", — подчеркнул эксперт.

По его словам, выпады против проекта являются пустой тратой времени. Конгрессмены и президент США Джо Байден не смогут заблокировать строительство, резюмировал аналитик.

Пользователи Сети в Германии ранее выступили против сделки с Вашингтоном по "Северному потоку — 2". Немцы не захотели платить Украине, которой гарантировали кредит для развития энергобезопасности.