Лукашенко обозначил примерные даты референдума по поправкам к конституции

Референдум по поправкам к Конституции Белоруссии пройдет не позднее февраля. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии обозначил примерные даты проведения референдума по внесению изменений в конституцию. По его словам, это случится не позднее февраля. Однако лидер не уточнил, в каком именно месяце состоится голосование.

Лукашенко назвал проект новой конституции концептом будущего республики. Президент выступил с таким заявлением на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.