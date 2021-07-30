Несколько человек получили химические ожоги при взрыве на заводе под Ростовом

Сразу несколько человек получили травмы при взрыве на одном из производств в Ростовской области.

Как сообщили местные СМИ, все произошло накануне вечером на комбинате "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский. Произошел мощный хлопок, в результате которого несколько работников производства получили химические ожоги.

Однако информацию о взрыве пока не подтвердили ни в управлении МЧС России, ни в региональном пресс-центре.

Комбинат "Каменский" был построен в 1939 году и до сих пор является градообразующим предприятием Каменск-Шахтинского. Завод производит важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны, говорится на сайте предприятия.