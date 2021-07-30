Экс-ректора Ленинградского университета им. А. С. Пушкина экстрадировали из Черногории

Бывшего ректора филиала ЛГУ на Алтае Вячеслава Скворцова задержали в Черногории за растрату в особо крупном размере.

Мужчину объявили в международный розыск в феврале текущего года. Ему вменялась растрата в особо крупном размере. По данным следствия, Скворцов совместно с директором алтайского филиала ЛГУ присвоил более 2 млн рублей, которые принадлежали вузу, а затем потратил их.

После экс-ректор попытался избежать ответственности за совершенное преступление и скрылся в Черногории. Однако там его задержали местные правоохранители. По требованию Генпрокуратуры РФ они экстрадировали Скворцова в Россию, где ему будет избрана мера пресечения.