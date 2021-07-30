Песков заявил о суверенном праве Байдена встречаться с Тихановской

Встреча президента США Джо Байдена с экс-кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской является суверенным правом американского лидера. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры главы США с подавшейся в политику домохозяйкой. Представитель Кремля заявил, что Байден обладает суверенным правом встречаться с Тихановской.

"Россия не собирается вмешиваться", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

По его словам, вопрос заключается в том, кого представляет Тихановская. Встреча с Байденом не влияет на ситуацию в Белоруссии, заверил Песков.