Накануне, 29 июля, в Северной столице царила непогода — шел проливной дождь. В Сети появился видеоролик, на котором на трамвайной линии появилось нечто, похожее на шаровую молнию. Соприкосновение природного явления с проводами сопровождалось характерным электрическим гулом.

Очевидцы испугались, что это может быть шаровая молния — опасное и непредсказуемое природное явление. Однако ГУП «Горэлектротранс» поспешил успокоить петербуржцев и сообщил, что на линии просто произошло короткое замыкание.

В начале января физик Андреа Айелло из Общества научных исследований имени Макса Планка выдвинул гипотезу о появлении шаровой молнии.